Ingeborg vartet opp med kjempetid – igjen

Sport

Resultatet er så sterkt at det gir hele 1130 poeng på den såkalte Tyrvingetabellen. Det er for mange utøvere et mål å klare 1000 poeng på den. Det skal etter de flestes mening litt mer til å klare det i løp enn i hopp og tekniske øvelser. Poengsummer på 1100-tallet er en klar indikasjon på at det har gått veldig fort unna, og det gjorde det med Synstnes Hole på tartandekket i Trondheim. Hun stakk med en gang og så seg siden aldri tilbake.