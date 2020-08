Sport

Årets fotballsesong har vært veldig uvanlig, og fremdeles er det ikke tillatt med breddeidrett for utøvere over 20 år. For at de yngre spillerne skal kunne få spilletid har det blitt satt opp en egen G19-serie, og her har ÅIF et samarbeid med Isfjorden, Måndalen og Langfjorden. Så langt har det gitt utslag, med en solid borteseier i første kamp på fredag.