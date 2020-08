Samme bygd, samme divisjon, tre forskjellige lag

Sport

De har løpt rundt på de samme gressmattene siden de var små, og også spilt sammen på samme banehalvdel både hos ÅIF og i Molde. Nå møtes isfjordingene Live Aandal, Mia Merlid og Julie Roald Eide på hver sin banehalvdel for hvert sitt lag i første divisjon i fotball. Etter at seriestarten ble utsatt på grunn av koronapandemien er de endelig i gang, og for alle tre venter det et hektisk opplegg fram til månedsskiftet november/desember, der de er fast bestemt på å gi alt for sine respektive lag. Vi har tatt en prat med dem, for å høre hvordan livet er som fotballspiller, og hvordan de kombinerer dette med studentlivet.