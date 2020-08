Den tredje korsbåndsskaden ble for mye

Sport

Det er klubben hennes, Rælingen Håndballklubb, som melder at 23-åringen fra Åndalsnes nå legger opp. Korsbåndsskaden hun pådro seg 16. november i fjor, den tredje i rekken, har gjort at kroppen hennes rett og slett sier nei.

– Jeg var i sjokk og fikk panikk, men var raskt motivert for å komme tilbake. Jeg har lagt ned innsatsen i seks måneder etter operasjonen og fått gode tilbakemeldinger fra spesialister og det medisinske apparatet, men etter lang prosess har jeg kommet til at tre ganger er nok. Kroppen tåler ikke en slik skade til, sier Skiri Østigård til klubben.

Opp- og nedturer

Klubben skriver at karrieren til Skiri Østigård har vært prega av både opp- og nedturer. Hun beskrives som viktig i rollen sin som playmaker, og en spiller som alltid gikk foran. Mens hun har vært skada har hun også vært en viktig støttespiller for resten av laget. Høydepunktet i karrieren kom da hun ble Norgesmester sammen med Moldes 97-årgang i Bringserien. Hun ble også tatt ut på landslaget for kvinner født i 1996 og tidligere, men landslagskarrieren ble kort da den første korsbåndsskaden kom under en EM-kvalifiseringskamp. Hun kom til Rælingen sommeren 2018, og signerte en ny kontrakt med klubben i februar 2019 etter en god høstsesong.

– Jeg håpet å fortsette med håndballen, men føler at jeg har vært en bidragsyter i Rælingen. Det var spesielt og morsomt da vi kom til Molde Arena å vise at vi hadde noe å bidra med da vi spilte mot dem i eliteserien. Fra siste sesong er nok det beste minne for meg da vi scoret mot Volda i siste sekund og sikret ettmålsseier på bortebane. Jeg skulle ønske jeg kunne vært med lenger sammen med jentene i denne fantastiske klubben, så det er jo trist at det skulle ende slik, sier hun til klubben.