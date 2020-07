Østigård om oppholdet i Tyskland: – Det var en fantastisk tid

Åndalsnesingen Leo Skiri Østigård var denne sesongen på utlån til tyske St. Pauli, som spiller i andredivisjon i tysk fotball. Nå er han tilbake i Brighton, hvor han har ett år igjen av kontrakten. Den tidligere Molde-spilleren ser for seg at det blir nok et utlån fra den engelske toppklubben.