Arrangerer Landsskytterstevnet hjemme

Sport

I disse dager skulle det egentlig ha blitt arrangert på Elverum, men grunnet pandemien måtte arrangementet avlyses. I stedet blir det Hjemme-LS, der skytterlagene selv arrangerer og melder inn resultatene.

Jørn Ole Skiri deltok i sitt 36. landsskytterstevne, – på rad! Jørn Ole Skiri hadde ikke sett for seg at det skulle bli 36 landsskytterstevner på rad da han debuterte i et vindfullt mesterskap i Fræna i 1983.

I følge Det Frivillige Skyttervesen (DFS) sin oversikt, er det foreløpig kun Isfjorden og Åndalsnes skytterlag som har meldt inn at de skal arrangere "Hjemme-LS". Konkurransen går av stabelen søndag 2. august.

Foreløpig er det fem påmeldte til konkurransen.

Mål: Like mange skyttere

DFS skriver i en pressemelding at målet er at det skal bli like mange deltakere som et normalt Landsskytterstevne ville fått, altså rundt 5.000.

- Ideen om et såkalt “Hjemme-LS” ble plantet da vi forsiktig kunne åpne opp for trening og konkurranser på skytebanene våre i juni. Dette gjør vi for å få i gang kjerneaktiviteten i landets skytterlag, ved at alle inviteres til en felles skytekonkurranse på sin egen hjemmebane, forteller kommunikasjonssjef Terje Vestvik.

Han forteller at responsen har vært overveldende:

- Gjennomføringene tilpasses selvfølgelig smittevernsopplegg i samsvar med våre egne og FHI sine anbefalinger, forteller Vestvik.

Det vil ikke kåres noen skytterkonge eller skytterdronning som på et vanlig LS. Den beste skytteren sammenlagt tilbys imidlertid plass i “Skytternes mestermøte” som skal sendes direkte på NRK torsdag den 13. august.

- Skytternes mestermøte blir i forlengelsen av “Hjemme-LS” en spektakulær sending med alle de beste skytterne fra LS de siste 20 årene samlet på Årvoll i Oslo. 58 skyttere er invitert i tillegg til vinneren av årets Hjemme LS, avslutter Vestvik.

13 deltakere

I fjor var 13 skyttere fra Rauma med, da Landskytterstevnet ble arrangert i Evje.

Hjemme-LS arrangeres også hos skytterlagene Vestnes, Eidsvåg og Eidsøra, Nesjestranda & Skaala og Rakvåg i Romsdal skyttersamlag.