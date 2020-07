Karoline Bjerkeli Grøvdal: – Det er alltid godt å komme heim til Isfjorden

Sport

Avtalen var at vi skulle møtes etter at Karoline hadde gjort unna dagens morgenøkt, en kjapp løpetur opp på Nesaksla og ned igjen.

Det er umulig å unngå spørsmålet om hvor lang tid hun brukte de 700 høydemetrene opp, men det temaet prater hun bare bort med et lurt smil.

– Nå er det forresten så forferdelig mange som går langs stien at jeg noen steder sliter med å komme forbi. Men jeg har omtrent like høg puls opp Aksla som jeg har under trening eller løp på friidrettsbanen, forteller Karoline.

Koronatrygg

Vi sitter med koronatrygg avstand på hver vår side av det store terrassebordet utenfor foreldrenes enebolig i Råket i Isfjorden.

Norges langdistansedronning virker ikke overdrevent bekymret for smittefaren, men vi blir fort enige om at håndhilsing ikke er så viktig.

– Jeg kjenner ikke så mange som har blitt smittet, men jeg vet at det forskes på hvordan Covid-viruset påvirker toppidrettsutøvere.

– Det sies at noen som har vært sjuke kan ha fått langvarige og kroniske skader av sjukdommen?

– Ja, og når du er på toppnivå skal det bare en liten forkjølelse til før du er sjanseløs i konkurranse-sammenheng. Så jeg følger de vanlige smittevernreglene og håper jeg unngår å bli sjuk, sier Karoline.

Koronapandemien gjorde at 2020-sesongen langt på veg har blitt spolert. Men sesongen har blitt vanskelig av andre årsaker også. 11. juni skulle hun forsøke å ta den 41 år gamle norgesrekorden til Grete Waitz på 3.000 meter under Impossible Games på Bislett. Men da løpet nærmet seg kom signalene om at en lyskeskade fra tidligere i år ikke var helet, og nesten før hun rakk å løpe seg varm ute på banen måtte hun bryte.

Stor nedtur

– Det var en stor nedtur, sjøl om jeg allerede på forhånd skjønte at skaden ville gjøre det umulig å sette ny rekord. Mange mente at jeg burde starte, og jeg gjorde et forsøk, men skjønte fort at jeg ikke kunne løpe slik jeg ønsket.

– Hvordan er det egentlig å leve med et konstant press om å skulle prestere på høyeste nivå?

– Jeg liker å konkurrere, og jeg trives med det arbeidet som må nedlegges for å komme i toppform. Men det er plusser og minuser med forventningspresset også. Stort sett virker det positivt på meg, men noen ganger føles det litt urettferdig når prestasjonene blir kommentert. En bronsemedalje blir kanskje ikke alltid verdsatt på den måten jeg mener at den fortjener.

– Slik sesongen har blitt er jeg nesten glad for at OL er utsatt til neste år. Jeg var antakelig i mitt livs form fram til jeg pådro meg lyskeskaden i mars. Men så kom pandemien, og den har gjort at jeg har kunnet trene annerledes, og ikke minst har jeg fått tid til å bli helt bra igjen fra skaden.

Derfor måtte Bjerkeli Grøvdal bryte på Bislett: – Angrer på at jeg stilte Isfjorden-løperen var skuffet over å måtte gi seg halvveis på Bislett, selv om hun gjorde det for å ikke ta noen sjanser med lyskeskaden som har plaget henne de siste månedene. Nå venter seks til åtte uker med rehabilitetstrening.

– Hva tenker du om konkurransemulighetene framover?

– Nå sies det at Diamond League stevnet i Monaco 13. august kanskje går som planlagt. Ellers er det meste av konkurranser satt på vent, og vi utøvere må bare forholde oss til den informasjonen vi får fra forbundet.

Idrettskjendis

– Hvordan oppleves det å komme heim til Isfjorden som idrettskjendis?

– Hehe ... det er alltid godt å komme heim til Isfjorden. Her kan jeg slappe av og spise mammas mat og samtidig holde formen ved like med løping og timer på treningssenteret. Samtidig har jeg sponsorer her som jeg pleier kontakten med, og kanskje kan jeg også bidra til å inspirere unge, lokale idrettsutøvere.

– Hvordan vil du karakterisere deg sjøl som menneske?

– Det synes jeg er et vanskelig spørsmål å svare på. Som toppidrettsutøver har jeg selvfølgelig en spesiell livsstil, og jeg er dedikert til det jeg driver med. Jeg prøver så langt det er mulig å være litt avslappet i hverdagen, men jeg liker faste rutiner og jeg spiser sunt, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.