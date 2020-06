Fredrik med ny bestenotering

Sport

Måndalen-utøveren beviste på Høddvoll at det har vært kvalitet i treningsarbeidet som han har lagt ned gjennom vinteren og våren. For han løp fortere enn noen gang på 200-meter i treningsstevnet på det som er hjemmearenaen til VM-vinner Karsten Warholm. Fredrik ble klokket i mål på 23,47 sekunder til tross for at det var 1,5 sekundmeter motvind. De aller fleste som var i aksjon var et godt stykke bak sine respektive bestenoteringer.