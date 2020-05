Sport

- Vi er utrolig lei oss for at vi må avlyse årets Trollveggen Triathlon. Med de smitteverntiltak for Covid19 som nå ligger til grunn, ser vi at gjennomføring blir umulig. Vi ønsker å ta hensyn til både deltakere, publikum, frivillige og lokalsamfunnet. Vi er med på dugnaden, skriver Trollveggen Triathlon på sin Facebook-side.