Eliteserien i fotball må vente på svar

Sport

Torsdag deltok Raja på regjeringens pressekonferanse, der han gjentok at det blir holdt fast på at det ikke er lov med kultur- og idrettskonkurranser med over 500 personer samlet fram til 1. september.

– Det er lov med arrangementer med inn til 50 personer der det ikke er mindre en én meters avstand mellom folk. Vi kan komme med nødvendige avklaringer for idretter med fysisk kontakt 7. mai uten at det ligger noen føringer i det, sa Raja under pressekonferansen

Den planlagte fotballoppstarten har skapt stor debatt. Toppene i Norges Fotballforbund innkalte i forrige uke til pressekonferanse for å fortelle om svært dramatiske utsikter for økonomien både i topp- og breddefotballen.

Fotballforbundet og Norsk Toppfotball er blant flere idrettsaktører som har uttalt at den statlige støtteordningen til idrett- og frivillighet ikke traff godt nok. Det ble bare søkt for 371 millioner kroner fra støtteordningen der det var satt av 700 millioner.

Toppfotballen taper mye penger på at det ikke spilles kamper og vil kunne få inn betydelige inntekter selv om ligaen sparkes i gang uten publikum.

Også politisk har det vært lagt et sterkt press på Raja når det gjelder å få toppfotballen i gang igjen. Arbeiderpartiets kultur- og idrettspolitiske talsperson, Trond Giske, er blant kritikerne.

– Vi trenger mye penger for å hjelpe breddeidretten. Da må den delen av idretten som kan stå på egne bein, gis muligheten til å gjøre det, sa Giske til NTB onsdag.

