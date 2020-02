J16-landslaget slo Italia

Sport

Norge vant firenasjonersturneringen etter 2-0-seier over Slovakia, 5-1 over Costa Rica og 2-0 over Italia onsdag formiddag. Det skriver fotball.no.

- Det var en perfekt avslutning på turneringen. Dette var veldig gøy. Det var en hektisk kamp med mye kriging og dueller. Da er det deilig at vi først og fremst vinner, men også at vi klarer å holde nullen, sier landslagstrener Elise Brotangen til fotball.no.

På laget spiller Stine Brekken fra Åndalsnes. Hun var ikke på banen onsdag, men ble strøket før kampen.

- Vi har litt manko på spillere i dag og vi blir litt slitne på slutten av kampen. Men vi klarer å få god kontroll på kampen etterhvert, sier Brotangen til fotball.no.

Grunnen til at ikke hele troppen var tilgjengelig var omgangssyke på fem spillere og keepertreneren.