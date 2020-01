Sport

Filmen hadde verdenspremiere i Norsk Tindesenter på Åndalsnes 13. januar der Jornet og Heimen også fortalte publikum med ord og bilder om sine karrierer som ekstremsportutøvere. Seinere har filmen også blitt vist på offentlige arrangementer i Molde og Ålesund.

"Romsdalshorn Challenge" forteller historien om hvordan de to starter sammen på ca 600 moh innerst i Vengedalen og tar seg til toppen på Romsdalshorn, 1550 moh. Kilian klatrer opp Nordveggen (grad 4) og ned Halls Renne (grad 3) mens Tom Erik klatrer opp Halls Renne og flyr ned langs Nordveggen.

Ga publikum høy puls Kilian Jornet og Tom Erik Heimen sørget for at publikum fikk høy puls og svette hender da de holdt foredrag om sine halsbrekkende ekstremsport-​ ​eventyr.

Tom Erik Heimen (44) er av verden mest erfarne basehoppere med 2147 hopp fra fjell og bygninger. Han har også verdensrekordholder i antall flydde høydemeter på 24t, ca 66.000m, i Loen i juni 2019. Han er også en erfaren fjellmann og har besteget de fleste av fjellene rundt hans hjem i Isfjorden. I løpet av 2019 logget hans Suunto 9 over 200.000 høydemeter.

Kilian Jornet Brugada (32) har vunnet Skyrunner World Series 6 ganger, samt flere av de prestisjetunge ultramarathon, bla Ultra-Trail du Mont-Blanc, Grand Raid, the Western States Endurance Run og the Hardrock Hundred Mile Endurance Run. Jornet har den raskeste kjente tiden opp og ned Matterhorn, Mont Blanc, Denali og Everest. Han bor i Måndalen.

- Tom Erik og jeg ville gjøre noe sammen og fikk denne ideen om å konkurrere på Romsdalshorn. Det var vanskelig å si hvem som ville være raskest. Jeg er raskere opp, men veien ned er såpass bratt at det innebærer litt klatring. Og det tar tid. Og så vet jeg at Tom Erik er i veldig god form, så jeg forventet hele tiden å høre at han suste forbi, sier Kilian Jornet.

- Å være i fjellet med Kilian er fantastisk motiverende. Han har en kapasitet, lekenhet og motivasjon jeg aldri har opplevd tidligere. Han har fått meg til å angripe fjellene i en ny dimensjon, sier Tom Erik Heimen.

- Romsdalshorn Challenge er et utrykk for hvordan vi kan bruke fjellene som trening og lekeplass. Jeg ble overrasket over hvor rask Kilian var ned bratte og lumske Hals renne. Jeg var sikker på at jeg hadde seieren i boks da jeg var på toppen av Romsdalshorn til ny personlig rekord 45,50. Under flyveturen ned i Vengedalen kikket jeg etter Kilian, og jeg var superoverraska i det jeg så han. Hjelmen av for en fantastisk idrettsutøver, sier Heimen.