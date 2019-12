Ble seriemester: – Jeg er egentlig ikke så veldig interessert i fotball

Sport

Molde Fotballklubb ble seriemester og fikk gullmedaljer krydret med et storslagent fyrverkeri søndag kveld for knapt ei uke siden. Det har trolig de aller fleste fått med seg. Men at det bor en gullmedaljevinner i Isfjorden, er kanskje ikke fullt så kjent for mange. Fysioterapeut og medisinsk koordinator Lars Håvard Sæbø er en av ni i støtteapparatet med gull fra Norges Fotballforbund.