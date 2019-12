Gull og bronsje til ÅIF under KM i futsal

Sport

Etter å ha gått ubeseiret gjennom gruppespillet var det klart for semifinaler i KM i futsal i Molde for J13, J14 og J16-laga til ÅIF første søndag i advent. Det endte med bronsje til J13 og gull til J16. J14 endte med tap i bronsjefinalen.

J13 spilte sin semifinale mot Træff, der de gikk på et sviende 0-3 tap. Men de reiste seg igjen i bronsjefinalen, der de slo KFK 1 3-0. Ida Hatlen hos ÅIF ble toppscorer i J13, og satte inn to av målene i bronsjefinalen. Det siste målet sto Mari Sofie Sæth-Husøy for.

J14 spilte sin semifinale mot Elnesvågen, der de tapte 0-1. I bronsjefinalen møtte de Kårvåg/Havørn, og tapte til slutt 1-2. Elina Pedersen Hjelvik sto for målet til ÅIF.

J16 spilte sin semifinale mot Træff, og vant med kalassifrene 6-1. Marit Husøy Vik scoret hele fem av målene til ÅIF. Stine Nybø Brekken stod for det siste målet. I finalen møtte de Sunndal 1. Denne kampen vant ÅIF 1-0 etter scoring av Stine Nybø Brekken.