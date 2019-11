Ny alvorlig kneskade for alpinisten Ragnhild Mowinckel

Sport

De siste månedene har 27-åringen fra Molde trent målrettet for å komme tilbake, og opptreningen har lenge gått som planlagt. I forrige uke fikk hun imidlertid et nytt tilbakeslag.

En planlagt undersøkelse hos landslagslege Marc Strauss viste da at korsbåndet igjen var røket som følge av en smell på trening.

– Dette var en blytung og uvirkelig beskjed å få ettersom jeg nærmet meg å bli konkurranseklar etter alle disse månedene med opptrening. Dessverre betyr det at jeg mister denne sesongen, og at jeg igjen må gjennom en ny runde med tålmodighet, svette og tårer. Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier Ragnhild Mowinckel.

– Vi har avtalt å operere kneet i starten av desember og så venter en ny periode med rehabilitering, sier landslagslege Marc Strauss.