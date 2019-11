Ny korsbåndskade for Rikke (22): - Jeg skal gi alt for å komme tilbake på håndballbanen

Sport

Det var på en treningsøkt lørdag at det gikk galt for den Rikke Skiri Østigård (22) fra Åndalsnes, som spiller for Rælingen.

- Jeg var i en situasjon der jeg fikk en vridning i kneet. Smerten var ganske voldsom, og det jeg fryktet var dessverre en realitet. Allerede samme dag fikk jeg gjennomført MR-undersøkelse. Resultatet var nedslående. Fremre korsbånd i venstre kne hadde røket, sier Skiri Østigård til klubbens nettside.

Rikke Østigård har vært tilbake for fullt i to år etter forrige korsbåndskade. Hun har fra før to korsbåndsoperasjoner bak seg, men er fast bestemt på at hun ikke er ferdig med håndballen:

- Jeg er glad for at skaden kom i kneet jeg ikke har noen skade i tidligere. Jeg er erfaren på feltet og vet hva jeg går til. Det er både godt og vondt å tenke på. Nå håper jeg på å få en rask operasjon, og at jeg om en liten stund klarer å snu frustrasjonen og tankene. Jeg skal gi alt for å komme tilbake på håndballbanen, og setter utrolig stor pris på all støtte og heiarop som jeg har fått fra lagvenninnene og hele teamet rundt laget.