Molde tok nytt steg mot seriegull

Etzaz Hussain scoret to og Ohi Omoijuanfo ett da serielederen vant 3-1 mot Haugesund. Dermed øker de ledelsen ned til Bodø/Glimt til åtte poeng. Molde har fem kamper igjen å spille, men Bodø/Glimt har én kamp til gode.

De gulkledde kan knappe inn forspranget når de møter Mjøndalen mandag.

Haugesund er fortsatt på åttendeplass med 31 poeng.

Haugesund-press

Haugesund satt Molde under press før pause, men det var Molde som scoret først. Fredrik Aursnes fant Hussain som sendte hjemmelaget i ledelsen.

Haugesund svarte da dansken Pascal Gregor utlignet i sin første kamp for bortelaget. Molde-trener Erling Moe var ikke fornøyd med 1-1 til pause.

– Det går for sakte. Vi er nødt til å gjøre ting langt kjappere enn det vi har gjort til nå, sa han til Eurosport.

Molde avanserte

Molde så langt bedre ut etter hvilen, og etter 71 minutter fikk de lønn for strevet da Hussain pirket inn 2-1 scoringen. Med sitt andre mål for dagen sendte han serielederne tilbake i ledelsen etter pasning fra Kristoffer Haugen.

Like etter gjorde Haugen en gang en fantastisk jobb for moldenserne. Med venstrefoten sendte han et strålende innlegg til Omoijuanfo som løp ballen i garnet og dermed var kampen punktert.

Nå venter storkamp mot Rosenborg i neste serierunde for Molde.

