Her scorer Sindre, men gleden varte i bare 12 minutter

Sport

I stedet for ÅIF-jubel, utliknet Vestnes Varfjell på overtid og sørget for at de havnet på sikker plass. 3-3-målet kom noen sekunder på overtid. Keeper Jackie Melbø feilberegnet et langt fremspill, gikk ut for å plukke ned ballen, men Varfjells Vegar Skare nådde ballen først og headet ballen i en lang bue over Melbø. Utvilsomt en keepertabbe, men den samme Melbø spilte ellers en god kamp og hadde blant annet ei feberredning bare minutter før scoringen.