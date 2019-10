Tidligere United-stjerne sier Solskjær-sparking vil være naivt

Sport

Ferdinand har lang fartstid som spiller i United og kjenner det indre liv på Old Trafford godt. Han føler seg trygg på at gamleklubbens norske manager vil få tid av ledelsen.

At mannskapet til Solskjær har levert klubbens svakeste sesongstart på 30 år forandrer ikke på det.

– Klubben trodde aldri i verden at ting skulle være rosenrødt med en gang. De er ikke naive nok til å tenke at dette var en situasjon der han (Solskjær) ville endre ting over natta, sier Ferdinand til talkSPORT.

Han tror toppledelsen på Old Trafford tidlig innså at Solskjær-prosjektet ville bli trøblete innledningsvis, ikke minst med tanke på at det nå satses på yngre spillere.

– Derfor klarer jeg ikke se at det blir en endring allerede nå. Jeg blir svært overrasket dersom jeg våkner opp, åpner en avis eller en app og oppdager at han har måttet gå så tidlig, sier Ferdinand.

Den gamle forsvarskjempen peker samtidig på at nyervervelsen Daniel James så langt har fremstått som Uniteds kanskje beste spiller så langt denne sesongen. Det tror han de færreste i klubben hadde sett for seg.

– Hva sier det om spillerstallen? Spør han og svarer selv:

– Det sier noe om hvor United er på dette stadiet, og jeg tror tid er det som trengs. Det (tid) gis ikke til for mange mennesker i denne bransjen akkurat nå.

Ferdinand mener Solskjær trenger minst et overgangsvindu til for å hente inn flere nye spillere og kvitte seg med andre.

