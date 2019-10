Vil aktivisere barn og unge i høstferien

Sport

– Målet er at barn og unge skal ha et tilbud for å holde seg i aktivitet. Mange drar på tur i ferien, men det er også mange familier der foreldrene må jobbe også. Derfor ønsker vi at de dette gjelder også skal ha et tilbud, sier daglig leder Aksel Berget Skjølsvik i ÅIF til Åndalsnes Avis.