Karoline brøt 5000-meteren i VM

Dermed blir det ingen finaleplass for 29-åringen. I en sving like etter passering 3200 meter løp hun rett ut av banen.

Grøvdal var usikker på formen foran 5000-meteren etter å ha slitt på 3000 meter hinder tidligere i mesterskapet. Der endte hun på en skuffende 13.-plass, og hun forklarte at hun følte seg tung i kroppen.

– Det føles selvfølgelig ikke bra å bryte. Men jeg skal ikke la dette gå så veldig inn på meg. Nå har jeg to løp der det ikke har fungert. Det føles som det er noe i kroppen som ikke stemmer, sa Grøvdal til NRK rett etter å ha brutt onsdagens løp.

– I dag føltes dette som det eneste jeg kunne gjøre. Jeg har bare en merkelig følelse i kroppen, og jeg vet ikke helt hva det er, la hun til.

For hard treningsøkt?

Grøvdal hang godt med i løpet helt fram til hun forsvant ut etter to tredeler av 5000-meteren. Heatet gikk i veldig jevn fart i starten, og 12 av 15 løpere var samlet i hovedfeltet i front etter 3000 meter, blant dem Norges håp.

Langdistanseløperen fra Isfjorden i Møre og Romsdal hadde én mulig forklaring på hva som har gått galt under VM-løpene.

– Jeg hadde en økt her nede, utendørs, som var veldig bra. men kanskje var den økta for hard i de forholdene som er her. Jeg gjorde den under oppsyn av både lege og trener, men … den økta er det eneste jeg kan se som kan henge i, sa hun til NRK.

Fem løpere fra hvert av de to forsøksheatene, samt de neste fem med best tid, går videre til finalen på 5000 meter.

– Jeg kjente at jeg ikke har noe i den finalen å gjøre. Jeg må bare ta litt ferie og så begynne på nytt, fastslo Grøvdal.





