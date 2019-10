Grøvdal bytter øvelse inn mot OL

Sport

– Det er planen. Det blir ikke hinder i OL, sa Grøvdal etter 5000-meterfloppen i VM onsdag kveld.

Hun har ikke følt seg i slag i mesterskapet. Melkesyra har kommet altfor tidlig i hver eneste konkurranse. 13.-plassen i finalen på 3000 meter var en skuffelse. Onsdag valgte hun å stå av 5000-meterkvalifiseringen etter 3200 meter.

– Det føles forferdelig å bryte, for det er noe du ikke skal gjøre, men det er bare jeg som kjenner kroppen min, og jeg kjente at jeg ikke hadde noe i en finale å gjøre. Det var ikke noen vits. Det er selvsagt kjedelig.

VM ble alt annet enn 29-åringen fra Isfjorden hadde håpet på. Kroppen har vært tung. Beina har vært tunge.

Hun har ingen god forklaring på hvorfor. Hun sier at hun ikke er blitt undersøkt av lege, men at det er naturlig at hun gjør det nå før hun starter med opptrening inn mot EM i terrengløp senere i høst.

– Det er frustrerende. Det føles ikke bra ut. Det er noe som ikke stemmer. Det er litt som i de to andre løpene her i VM. Beina blir sure veldig tidlig. Jeg kunne ha karet meg til en finale, men jeg er såpass ærlig at jeg ikke bare vil være med i en finale. Jeg vil ha noe der å gjøre, sa romsdalingen i intervjusonen etter løpet.

Usikker

Grøvdal sier at hun merket med en gang at det ikke ville seg under 5000-meterkvalifiseringen.

– Jeg hadde én økt her nede sist søndag som kostet en del. Om det er den som er årsaken til at det ikke har fungert, vet jeg ikke. Det blir bare spekulasjoner.

Hun sier at det ble et kjedelig VM. 13.-plass i finalen på 3000 meter hinder var greit, men ambisjonene ligger høyere enn det.

– Uansett kan jeg ikke grave meg ned. Jeg kan ikke bruke energi på dette. Det er det dummeste jeg gjør. Jeg må bare se framover.

Aller først må hun forsøke å finne ut hva som ikke har stemt. Har hun kanskje hatt et virus i kroppen? Det er naturlig at hun oppsøker lege når hun er tilbake i Norge.

– Nå har jeg lyst til å dra hjem. Forhåpentlig kan jeg booke om billetten min og reise hjem i morgen.

Nye planer

Det blir ikke lange ferien for Grøvdal før hun må i gang med trening igjen. OL i Tokyo kommer fort. Allerede om ti måneder går neste mesterskap.

Det blir innholdsrike måneder. Endret langdistansesatsing er én ting. Det kan også bli snakk om flere 10-kilometere og halvmaraton på sikt. På enda lenger sikt kan det hende at hun også prøver seg på maraton.

– Dette er øvelser jeg er god på. Når jeg bare får litt ferie og får koblet litt av, så gleder jeg meg til å begynne å trene igjen.

