Ordføreren gratulerte idrettsjentene og Raumarock-arrangøren

Sport

Åndalsnes IF- og Langfjorden FK/Træff-jentene vendte heim fra Tigerstaden med gull og sølv i bagene etter makeløse prestasjoner i Norway Cup, verdens største fotballturnering. Karoline Bjerkeli Grøvdals gullmedalje i NM på 3000 meter hinder, og velfortjent kongepokal, bidro til å forsterke inntrykket av Rauma som en suksessrik idrettskommune. Også arrangørene av Raumarock gjorde seg fortjent til et klapp på skuldrene etter å ha fullført nok en vellykket festival.

I solsteika på rådhustorget i sentrum av Åndalsnes fikk representanter for idrettsjentene og festivalarrangøren overrakt hver sine buketter fra selveste ordføreren.

– Jeg har vel aldri før hørt så mye positiv omtale av kommunen vår som etter denne helga, sa ordfører Lars Olav Hustad før han delte ut blomsterbukettene.

– Det er sjelden at det er tilfeldigheter at noen vinner idrettskonkurranser. Det er rett og slett hardt arbeid som ligger bak, sa ordføreren. Han la ikke skjul på at han er stolt av prestasjonene som kommunens idretts- og kulturambassadører utfører.

Mali Dahle og Elise Selma Oshaug mottok blomster på vegne av ÅIFs J16 lag, som gikk helt til topps i sin aldersklasse etter å ha banket Bremnes 4–0 i finalekampen. Med elleville 30–0 i målforskjell ble laget en av de store sensasjonene i årets store fotballeventyr.

Tuva Ingeborg Siem hadde tatt bussen for å representere Langfjorden/Træffs J17. Laget hennes var ikke langt unna den gjeveste medaljen de heller. Jentene hang litt med hodet i minuttene etter at straffesparkkonkurransen som avgjorde finalekampen mot Fyllingsdalen, men et par dager etter huskes forhåpentligvis andreplassen bedre enn den tapte finalen.

Karoline Bjerkeli Grøvdals gullmedaljeløp på 3000 meter hinder i NM var et stykke unna karrierebeste, men Norges beste kvinnelige langdistanseløper fikk kongepokalen og måtte selvfølgelig være representert på rådhustorget hun også. Og da var det bare naturlig at hun valgte niesen Elida Venge Grøvdal fikk lov til å motta blomstene fra ordføreren.

Sigurd Brevik fra RaumaRock har nok også opplevd høg puls flere ganger gjennom helga.

– På en måte driver vi også en prestasjonsaktivitet, kommenterte styrelederen i rockefestivalen. Og det er neppe mange som vil betvile at festivalen bidrar på sin måte til den stoltheten raumaværinger kjente på gjennom ei lang og hektisk helg.