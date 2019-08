Gullvinner lot alle få mye spilletid i turneringen

Sport

Der har de en filosofi om at alle i troppen skal spille minst en halv omgang i hver omgang. Det er ganske så oppsiktsvekkende for et lag som har vunnet årets Norway Cup. Og spesielt når vi stadig vekk hører skrekkhistorier om topping av lag nedover i årsklassene og jenter og gutter som tilbringer ei hel uke på cup og knapt får spille.