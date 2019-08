Grøvdal langt unna norsk rekord på 3000 m hinder

Sport

Grøvdal hadde målsetting om å slette sin egen norske rekord på 9.13,35. Rekorden ble satt under NM i Sandnes for to år siden.

Hun hadde fått trent dårlig med hinderpasseringer, men løpsformen var det derimot ingen ting å si på. Hun kom rett ned fra en høydetrening etter sitt siste løp i London for to uker siden.

Hun løp alene i tet med bare fire konkurrenter på startstreken. Til tross for at det ikke ble noen norsk rekord, er tiden god nok til å melde seg på i kampen om kongepokalen blant kvinnene.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg gikk hardt ut for å løpe raskst, men det ble litt for tøft mot den norske rekorden. Det er mitt beste løp denne sesongen, sa Grøvdal til NRK.