Tatt ut til ny talentsamling

Sport

J16-landslagstrener Harry Hansen, J15-landslagstrener Elise Richardsen og fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland, har nå tatt ut spillere til Equinor Talentleir i Porsgrunn fra 29. juni - 3. juli.

- Noen er her for første gang, mens andre er på vei til sin tredje samling i Porsgrunn. Felles for alle er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut, og vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

Stine Nybø Brekken fra Åndalsnes er blant talentene som er tatt ut i J15-gruppa. Hun har blitt tatt ut også flere ganger tidligere.

- Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena. Forhåpentligvis gir en slik samling spillerne et ekstra «boost» og viktig læring som de tar med seg hjem i klubbhverdagen sin, sier Grøttland.