MFK-spillerne kommer til Øran Stadion

Sport

MFKs A-lagsspillere, trener Erling Moe og støtteapparat fra eliteserieklubben kommer onsdag 12. juni til Åndalsnes. Da blir det fotballskole for alle barn i Rauma, trenerforum for trenere og ledere i Rauma-klubbene, åpning av 9-erbane, innvielse av en ny tribune på 9-erbanen og fotballkamper med ÅIFs jenter 9 og ÅIFs G14. Småguttelaget skal for øvrig møte Molde 1.