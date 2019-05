Leo tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM

Sport

Norge presset lenge på for poeng etter Christian Borchgrevinks redusering like etter pause, men da søramerikanerne kontret i sluttminuttene, ble det 1-3-tap for rødtrøyene i åpningskampen.

Resultatet gjør at Norge bør ta poeng mot New Zealand for å ha mulighet til avansement i mesterskapet. New Zealand kan på sin side ta et langt steg mot cupspillet etter å ha slått Honduras hele 5-0 i første kamp.

– Det er veldig tungt nå, men sånn er fotball. Vi var ikke gode nok i førsteomgang og slapp inn for enkle mål. Det er marginer som gjør at det ikke blir 2-2. Det er synd, men vi må bare se fram mot neste kamp. Vi har snudd det før, og det skal vi gjøre igjen, sa kaptein Leo Skiri Østigård til fotball.no etter kampslutt.

De to beste i gruppen går videre til cupspillet, mens de fire beste av seks treere i gruppespillet også avanserer. Muligheten for avansement er dermed godt til stede tross tap i åpningskampen, men da bør det ikke bli tap i mandagens kamp.

– Jeg synes vi fortjente å få 2-2, men da vi flyttet opp stopperne og jaktet utligning, kom det en kontring imot. Vi tar med oss at vi nok en gang kommer tilbake, og så blir oppgaven nå å legge denne kampen kjapt bak oss og være klare til å ta poeng mot New Zealand om noen dager, sa landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

Norges siste gruppespillskamp er mot Honduras fredag.