Får fornyet tillit fra landslagsledelsen

Norges Skiforbund har tatt ut ti utøvere på telemarklandslaget sesongen 2019-2020. Det er sju menn og tre kvinner som er tatt ut til å representere Norge i telemarksporten, melder Skiforbundet på nett.

- Dette blir spennende. Vi har tatt ut et ungt lag som består av fire erfarne og seks nye utøvere. Det blir et generasjonsskifte med mange lovende juniorer som kommer opp, sier leder av eliteutvalget og sportssjef, Per Olav Tangen.

Her er telemarklandslaget sesongen 2019-2020:

Kvinner:

Andrea Fiskaa Haugen, Luster Telemarkklubb

Kaja Bjørnstad Konow, Hagahogget Låmlag

Gøril Strøm Eriksen, Bækkelagets Sportsklubb

Menn:

Trym Nygaard Løken, Bækkelagets Sportsklubb

Sivert Hole, Åndalsnes IF

Erik Kvernberg, Eidsvåg IL

Amund Moster Haugen, Fjellguten skilag

Jacob Alveberg, Bækkelagets Sportsklubb

Iver Hexeberg, Hagahogget Låmlag

Tor-Kjetil Alstad, Eidsvåg IL