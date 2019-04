Treneren før heimekampen: Krever handling, ikke bare ord

Sport

Fredag skal ÅIF spille årets første heimekamp på Øran stadion. Da kommer kristiansundslaget Dahle på besøk. De slo Elnesvågen 2–1 i første serierunde.

– Dahle er et veldig bra lag som har mange spillere å ta av, sier ÅIF-treneren, som etter kampen på mandag var klar i sin melding til spillerne:

– Spillerne må nå vise at de er på et høgere nivå enn i fjor, ikke bare si det.

Han måtte erkjenne at laget var preget av å mangle sentrale spillere.

– Måten målene kommer på synes jeg er for dårlig av oss. Det er dårlige prestasjoner. Og så er jeg skuffet over at vi ikke klarer å klå de lagene vi er fysisk jevne med. Før eller siden må vi det, vi kan ikke fortsette å være G16; det kan ikke være nesten. Det er ikke sikkert vi har like god flyt som i fjor mot lagene under oss. Derfor må vi heve oss, ellers er vi ikke mer enn en middelhavsfarer. Nå er det opp til spillerne å vise om det er slik vi skal holde på.

ÅIF tapte 0-3 for Averøykameratene Spilte en hel kamp uten å skape en eneste stor målsjanse.

Han har en liten trøst til seg sjøl og spillerne:

– Vi hadde ingen poeng før vi kom hit og er omtrent der vi var. Så det er bare tre poeng det er snakk om.