Magnor på pallen i Birkebeinerrennet

Sport

Birken-veteranen Magnor Rypdal gikk de 54 kilometerne på tida 3.13.08. Det holdt til andreplass i klassen for menn 60 til 64 år, vel to minutt bak klassevinner Alvin Granild. Med den tida kunne Rypdal også konstatere at han gikk raskere enn alle de 554 andre i hans klasse. Også klubbkameratene Knut Wærås og Arne Hop, som gikk på henholdsvis 5.21 og tida 6.26.