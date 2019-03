NM-gull til Guro og NM-sølv til Sivert

Sport

Denne helgen går NM i telemark av stabelen i Asker. Lørdag konkurrerte utøverne i sprint og det ble NM-sølv til Sivert Hole fra Åndalsnes idrettsforening.

Han kom inn bak landslagskollega Trym Nygaard Løken fra Bækkelagets SK.

Guro Helde Kjølseth fra Åndalsnes, som kjører for sportsklubben Rival i Molde, tok NM-gull i kvinneklassen.

Hele resultatlisten finner du her. I tillegg deltok Magnus Vold fra ÅIF i klassen gutter 13-14 år, og også han leverte et godt resultat. Han ble nummer to i sin klasse.

Søndag kjører utøverne NM i parallell.