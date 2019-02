Mowinckels bronseløp stoppet 18 års VM-tørke

Sport

Slalåm er ikke Molde-jentas spesialitet, men leverte likevel et toppløp i den svenske bakken. Mowinckel holdt tidstapet nede så mye at hun forsvarte tredjeplassen fra utforen. Hun endte 45 hundredels sekund bak gullvinner Wendy Holdener fra Sveits.

26-åringen knep bronsen fire hundredeler foran den østerrikske fireren Ramona Siebenhofer, som ledet kombinasjonsrennet halvveis. Sølvet gikk til Slovakia-stjernen Petra Vlhová.

Etterpå erkjente Mowinckel hadde hun hadde overrasket seg selv. På forhånd var hun ikke blant de største medaljekandidatene.

– Det er jo alltid det, men likevel må man prøve. Det gjorde jeg i dag, og det holdt. Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med det. Når du ser på hvem som var foran meg, er jeg også kjempefornøyd med at jeg ikke er et hav bak, sa den norske bronsejenta, som la til at hun trivdes i den flate slalåmbakken.

– Det gikk jo ikke så verst, så dette er veldig kult. Som jeg har sagt, så hjelper en flat slalåm oss som er litt mer fartskjørere. Da gjelder det å stokke beina fortest mulig. Det er vanskeligere i bratta når du ikke kjører så mye slalåm.

Første siden 2001

Mowinckel tok i fjor to overraskende OL-sølv i storslalåm og utfor. Fredag sikret hun Norges første VM-medalje i kvinnealpint siden Hedda Berntsen tok slalåmbronse i 2001.

– Hvordan rangerer du dette med OL?

– Jeg må si at OL-sølvene var litt annerledes, men det er uansett gøy å få det til i mesterskap. Det blir litt mindre vekt på skuldrene mine nå, for jeg har allerede fått til et resultat her. Det er supergøy, sa Mowinckel.

Kajsa Vickhoff Lie imponerte i VM-debuten. I utfordelen slet hun i snøværet og var 1,16 sekunder bak teten, men i slalåmbakken leverte hun en sterk omgang og klatret fra 15.- til 7.-plass.

Tidligere på dagen kjørte Mowinckel en strålende utfordel. I tett snødrev gjorde hun ingen store feil ned den svenske fartstraseen. Spesielt på toppen og i nedre del traff hun godt. Fra startnummer sju tok det norske håpet en klar ledelse og endte til slutt som nummer tre i utforrennet.

Raskest av samtlige var fartsspesialisten Siebenhofer, men hun hadde ikke mer enn seks hundredeler å gå på til Mowinckel i slalåmen.

Kronprinsparet på plass

Mowinckel var klar på at hun leverte sesongens beste utforomgang.

– Ja, herregud det var det. Det var deilig å få det til i dag. Det er deilig å vite at jeg klarte å samle meg da det gjaldt. Det var viktig, i og med at jeg var litt i villrede etter treningen i går, sa hun til NRK.

Etter bronseløpet fikk hun spørsmål fra NTB om hun ville få tid til å feire medaljen.

– Jeg skal på medaljeseremonien, men med en superkombinasjon blir det ekstremt lange dager. Jeg kommer sikkert til å «krasje» (legge seg) skikkelig fort når jeg kommer hjem i dag, sa hun.

Mowinckel syntes det var stas at det norske kronprinsparet satt på tribunen og fikk med seg kombinasjonen.

– De er så herlige. De syntes det er kult å se på, så det er gøy å ha dem her, sa hun til NTB.

Forkortet

Som følge av snøværet og dårlige værutsikter valgte arrangøren å forkorte fredagens kombinasjonsutfor. Starten ble flyttet ned til der tirsdagens super-G-renn startet. Det var en klar fordel for de sterkeste slalåmkjørerne, som tapte mindre til fartskjørerne enn normalt.

Den amerikanske superstjernen Lindsey Vonn kjørte fredagens utfor, men ga på forhånd beskjed om at hun kun ønsket å bruke rennet som gjennomkjøring foran utforrennet i VM søndag. Hun stilte dermed ikke opp i slalåmdelen.

Vonn falt stygt i super-G-konkurransen og sto over utfortreningene både onsdag og torsdag. 34-åringen avslutter karrieren med VM i Åre.

