Molde henter Bodø/Glimt-kapteinen

Sport

Det bekrefter Molde i en pressemelding torsdag ettermiddag. 26 år gamle Bjørnbak har vært en nøkkelspiller for Bodø/Glimt de siste årene, og i 2018-sesongen var han klubbens kaptein.

– Martin Bjørnbak er en spiller som komplementerer resten av troppen vår veldig godt. Han har rett alder og erfaring som passer godt for oss i den fasen vi er i. Han er en leder, og som spiller har han utviklet seg veldig i Bodø/Glimt. Vi ønsker å være med å utvikle han enda mer her i Molde, sier hovedtrener Erling Moe i pressemeldingen.

26-åringen har også et tre års langt Haugesund-opphold på CV-en.

– Jeg er veldig glad for å være her. Molde er en veldig fin klubb, med flott historie og en vinnerkultur som jeg vil bli en del av. Jeg ønsker å lære å vinne her, og så ønsker jeg å vinne store trofeer, sier Bjørnbak selv.

Han blir med Molde på treningsleir til Spania. Avreise er fredag.

Molde er for alvor i gang med å forsterke troppen inn mot 2019-sesongen. Tidligere denne uken hentet de også Strømgodset-profil Eirik Ulland Andersen. Også Erling Knudtzon skal spille i blått den kommende sesongen.

(©NTB)