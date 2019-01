Jonathan vant både lørdag og søndag på Bjorli

Sport

I helga har Rauma Alpin arrangert Bjorlirennene på Bjorli, med storslalåm lørdag og slalåm søndag. Og de lokale utøverne har levert mye bra kjøring!

Jonathan Kamsvåg Heimen fra Rauma Alpin vant sin klasse, G15-16, både lørdag og søndag.

Etter å ha kjørt i mål i andre omgang kunne han fortelle at han var fornøyd med rennet.

- Det gikk veldig bra. Det begynte å bli litt vanskelige forhold i noen svinger, men det gikk greit. Jeg gikk for å vinne i dag, sier han.

Dette var sesongstarten for alpinistene i kretsen.

- Hvilke ambisjoner har du for resten av sesongen?

- Målet er å være best i kretsen, og gjøre det bra nasjonalt, forteller det unge talentet.

Henrik og Casper i toppen

I klassen G13-14 sikret Henrik Nord andreplassen, og Casper Meyer Digernes ble nummer tre. De ble slått av Jonas Gorm Hole Hagen fra Stranda IL, som hadde dagens nest raskeste tid av alle. Også lørdag ble Henrik og Casper nummer to og tre.

- Det gikk greit. Det gikk bedre i første omgang, fortalte Henrik etter andre omgang søndag.

- Hvilke ambisjoner har du for resten av sesongen?

- Jeg håper å vinne noen renn, og ta noen gode plasseringer, forteller han.

Isak var raskest av alle

Liam Vangen fra Rauma Alpin ble nummer 7 lørdag og nummer 6 søndag i klasse G11-12. Mari Sofie Sæth-Husøy ble nummer 14 i klasse J13-14 lørdag.

Oliver Christian Storbråten (M17-18 år), Isak Staurset (M19-21) og Olav Staurset (M22+) var de eneste startende i sine klasser søndag, og stortalentet Isak Staurset var raskest av alle i bakken.

Lørdag vant Olav Staurset sin klasse, av totalt tre startende.

Den komplette resultatlisten for lørdag finner du her, og for søndag finner du her.

Kort løype

De yngste utøverne kjørte i kort løype på Bjorli i helga.

Jacob Digernes, Gustav Vangen og Herman Krohn fra Rauma Alpin deltok i "Gutter 8 år og yngre", der de gjorde god figur i bakken.