Solskjær bekrefter Ferguson-besøk: – Holder han orientert

Sport

Sist helg skrev britiske medier at Ferguson fulgte med lørdagens United-trening på Carrington. Til klubbens nettsted bekrefter Solskjær skottens tilstedeværelse.

– Jeg holder han orientert. Han var innom på besøk lørdag, og jeg tror han nøt tiden på treningsfeltet. Vi hadde en fin prat, og han oppmuntret oss. Han kjenner svært godt staben jeg har i Manchester United, og han vet at vi vil gjøre alt vi kan så lenge vi er her. Vi vil gjøre alt for at Manchester United gjør det så bra som mulig, sier kristiansunderen.

Det var etter alle solemerker Ferguson som anbefalte Manchester United-styret å hente inn Solskjær som midlertidig manager etter sparkingen av José Mourinho. 77-åringen har alltid hatt et nært forhold til nordmøringen.

– Han har åpenbart hatt større innflytelse på meg gjennom de 15 årene jeg tilbrakte her tidligere, enn den siste uken, sier Solskjær.

Ferguson ledet Manchester United mellom 1986 og 2013. Han tok blant annet klubben til hele 13 Premier League-titler og to triumfer i Champions League.

Solskjær har fått en perfekt start på managerlivet i en av verdens største fotballklubber. Tre kamper har gitt like mange seirer og pene 12-3 i målscore. Solskjær har fått mye ros for å ha løst knuten i Uniteds offensive spill.

Etter 20 kamper ligger United på 6.-plass med 35 poeng.