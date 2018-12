Se bildene: Romjulsturnering for 38. gang

Sport

Fotballglede, men også vinnervilje, sto på programmet når elleve herrelag møttes til turnering i Isfjordshallen lørdag. Da ble Langfjordsballen arrangert for 38. gang.

- Det har alltid vært i romjula. Det har vært på fjerde juledag i hvert fall så lenge jeg kan huske, forteller Lillian Dahle i Langfjorden fotballklubb.

Etter så mange år går det nesten av seg selv, forteller Dahle.

- Det er en del som tar kontakt å ønsker å melde seg allerede før vi åpner påmeldingen, så vi vet at det er mange som ønsker denne turneringen. Dette skal være en uhøytidelig og artig turnering, og vi synes det er kjekt å fortsette tradisjonen, sier hun.

11 herrelag

De fleste lagene har flest lokale spillere, men det er også hentet inn venner og bekjente som stiller på lagene. Ingen klubblag er med, kun lag som har utspring i vennegjenger.

- I tillegg har vi et familielag med. Laget "Eidsvåg IL" består bare av folk i samme familie, så det er ganske moro. forteller Dahle.

I turneringen spilles kamper på 12 minutt. Dessverre ble det ingen dameturnering i år:

- Det ble rett og slett litt for få damelag som var påmeldt, men vi håper at damene kommer sterkere tilbake et annet år, sier Dahle, som legger til at det var noen kvinner på banen likevel, både på dommersiden og som spillere.

- Flinke dommere

Lillian Dahle og de andre i arrangørklubben skryter ekstra mye av dommerne de har med seg:

- Det er igrunn det eneste som noen ganger har vært utfordrende når det gjelder å arrangere denne turneringen: å få mange nok dommere. Nå er vi så heldige å ha flere gode dommere med oss i dag, og det er vi veldig glade for, sier hun.

Blant dem er Tuva Grøvdal fra Isfjorden og kjæresten Hallgeir Myrhaug Bjerke fra Langhus. De er begge kretsdommere, for henholdsvis Oslo og Nordmøre og Romsdal. De kan fortelle om travle tider som dommere.

- Det er litt flere dommere i Oslo enn her, men det er fortsatt for få. Jeg tror jeg har dømt i gjennomsnitt 40 kamper de siste sesongene, og det betyr omtrent en kamp annenhver dag, forteller Myrhaug Bjerke.

- Ja, det er nok å gjøre for oss dommere, legger Grøvdal til, som tidligere spilte selv. Nå er det kun dømming det går i.

- Når det ikke var noe damelag i Isfjorden lenger, bestemte jeg meg for å begynne å dømme. Jeg hadde lyst til å fortsette med fotball, og synes det virket spennende. Jeg synes det er veldig kjekt, sier hun.

- Anbefaler

Begge anbefaler fotballspillere å prøve seg som fotballdommer.

- Da kan man få testet ut om det er noe for en. Dessuten vil man få et litt annet syn på fotballen, og ikke minst, på hvordan det er å dømme, sier Myrhaug Bjerke.

- Får dere mye kjeft og kommentarer?

- Ja, man får noen kommentarer dessverre. Så det er nok slik at man må tåle litt for å være dommer, forteller Grøvdal.

- Hvordan går det i dag da?

- I dag går det fint. Spillerne kan reglene, smiler de to unge talentene.