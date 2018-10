Klarte ikke å fullføre NUC 200

Sport

Bjørn Inge Hepsø deltok for tredje gang på Nordmarka Ultra Challenge i helga, men måtte gi seg etter cirka 130 kilometer.

– I år var jeg veldig godt forberedt på alle måter, bortsett fra en detalj. Når en skal løpe så mange timer i et så fuktig miljø som i Nordmarka, er utrolig viktig å smøre inn føttene med vaselin e.l., noe jeg dessverre hadde slurvet med. Dette førte til at fotsålen nærmest kollapset etter ca. 130km og da var det uforsvarlig å fortsette i 15–16 timer til. Dette skjedde også i fjor, men da var det kun ca. 20 km til mål og jeg kunne ignorere smerten. Jeg følte meg ellers i veldig godt slag under løpet og samarbeidet med Gunnar Næss (som vant løpet – eneste som fullført ultraversjonen) i front fungerte utrolig godt, og alt lå an til en meget god sluttid. Dette var derfor utrolig kjedelig, men i et så ekstremt løp er det ikke rom for slike feil. Jeg med meg erfaringene videre og satser alt på en stor suksess i NUC 200 for 2019, sier Hepsø.