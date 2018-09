Sport

Kampen endte 2–4. ÅIF sine målscorere var Sindre Kavli Hammervold (bildet) og Andreas Solevågseide Helle. Til pause var stillinga 2–3. Forrige gang lagene møttes, vant Sunndal 4- 0 på heimebane.

Etter 20 spilte kamper topper Sunndal tabellen med 44 poeng. Åndalsnes IF ligger også godt an med en fjerdeplass på tabellen, – ti poeng bak Sunndal. Det gjenstår to kamper før sesongen er over; først bortekamp mot Elnesvågen, deretter heimekamp mot Tomrefjord.