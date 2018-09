Ble aller første vinner av den 28 kilometer lange løypa

Sport

Nesten på slaget da arrangøren på forhånd hadde anslått at vinneren ville gå i mål, kunne Kjell Magnar Berli fra Sykkylven løpe over målstreken. Han er med det den aller første vinneren av Romsdalseggenløpet "Fjord to Summit", altså den lange løypa som er 28 kilometer lang.

Vinnertida ble 3.29.29.

Nummer to ble Jørn Hustad på tida 3:43:22.5, og nummer tre ble Martin Bruseth på tida 3:50:30.6. Lars Kavli ble nummer fire på tida 3:50:52.9.

Beste kvinne ble Johanna Åström, som løp inn på tida 4:02:41.5.

Første tur over Eggen

Etter målgang kunne han fortelle at dette var hans første tur over Eggen.

- Det var fint vær og god stemning langs løypa hele vegen. Jeg følte jeg var i god form, forteller han.

- Hvordan er det å være den første til å vinne denne konkurransen?

- Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det, men det er klart at det er en god følelse. Jeg kommer tilbake neste år også, hvis det blir arrangert igjen, lover han.

- Full kontroll

Romsdalseggenløpet arrangeres av Norsk Fjellfestival. Leder Solrun Sylte forteller at de har kontroll.

- Det er mye å koordinere med to løp, men vi har kontroll. Vi har så mange flinke folk som bidrar, både her nede og i fjellet. Og når været også hjelper til, så er det veldig kjekt å arangere løp, sier hun.

Foreløpig resultatliste (oppdateres)