To samlagsmestere fra Rauma

Sport

Søndag var det samlagsmesterskap i Malmefjorden.

Tora Skiri skjøt fullt hus og 350 poeng, og hun ble med det samlagsmester i klasse Eldre Rekrutt. Hun skyter for Rauma skytterlag. På andreplass kom Nathalie Haugen fra Rakvåg.

I klasse V73 ble Steinar Dahle fra Holmemstranda vinner med 349 poeng, og også han kan titulere seg som samlagsmester.

Gode resultat

Jørn Ole Skiri ble nummer to i klasse 5 med 338 poeng, Brage Skiri ble nummer tre i klasse 4 med 332 poeng og Anne Reiten ble nummer to i klasse 3 med 316 poeng. Alle tre skyter for Rauma skytterlag. Torbjørg Lillebø fra Åndalsnes og Isfjorden skytterlag ble nummer to i klasse 1 med 241 poeng.

Bjarne Dahle fra Holmemstranda skytterlag ble nummer tre i klasse V65 med 347 poeng. Trygve Dahle fra Holmemstranda skytterlag ble nummer tre i klasse junior med 343 poeng.