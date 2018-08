Sikret bronsemedaljen på Ekebergsletta

Sport

Etter et tap i semifinalen fredag kveld, ble det bronsefinale for de talentfulle jentene i Langfjorden/Træff J17. De møtte Strindheim lørdag formiddag.

Langfjorden/Træff hadde overtaket gjennom kampen, og til pause sto det 2-0. Scoringene var ved Alida Hagset og Sara Kanutte Fornes. I andre omgang scoret Renate Hovde mål for Strindheim, før Sara Kanutte Fornes scoret sitt andre mål for dagen. Noen minutter senere var det Alida Hagset som fikk ballen i mål for Langfjorden/Træff igjen. Så fikk Strindheim ett nytt mål, før Alida Hagset fulgte opp med kampens siste mål til Langfjorden/Træff.

Til slutt ble det altså 5-2 til jentene fra Langfjorden og Træff.

I kveld spiller Molde FK finale på Norway Cup. Der spiller Raumajentene Guro Dahle, Mia Merlid og Live Aak.

Åndalsnes Avis kommer tilbake med mer.