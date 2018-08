Mener Karoline er gullkandidat

Sport

Friidrettsekspert Johan Kaggestad lanserer tre gullkandidater og spår et EM i friidrett preget av norsk medaljejubel.

Mandag braker mesterskapet løst i Berlin. Flere norske utøvere har prestert sterkt den siste tiden, og det knyttes spenning – og ikke minst forventninger – til store navn som Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene.

– Jeg tenker at Norge har flere medaljekandidater. Karsten Warholm på 400 meter hekk og Filip Ingebrigtsen på 1500 meter er nok de to største gullkandidatene, og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter hinder er etter min mening også en gullkandidat, sier Johan Kaggestad til NTB.

Kaggestads mannlige gullkandidater satte nylig sterke norgesrekorder. Filip Ingebrigtsen slo storebror Henriks rekord på 1500 meter med nesten halvannet sekund i Diamond League-stevnet i Monaco. Warholm slo sin egen rekord med 16 hundredeler på 400 meter hekk i London, der han tok det sensasjonelle VM-gullet i 2017.

Spår strålende mesterskap

Friidrettseksperten Kaggestad tror også at Isabelle Pedersen på 100 meter hekk og Jakob og Henrik Ingebrigtsen på 5000 meter kan bite godt fra seg i medaljekampen. Selv varsler han et medaljerikt mesterskap sett med norske øyne.

– Norge får et strålende mesterskap. Det blir et av de beste noensinne, uten tvil, uttaler han og legger til at han håper Norge også klarer å hevde seg i de tekniske øvelsene.

Kan ikke løpe begge Det var på en pressekonferanse tirsdag sportssjefen i friidrett Håvard Tjørhom fortalte at Grøvdal ønsker å løpe to distanser den avsluttende EM-dagen i Berlin, søndag 12. august.

I forrige EM tok Norge tre medaljer. Filip Ingebrigtsen løp inn til gull på 1500 meter, mens storebror Henrik tok bronsen. Grøvdal vartet opp med bronse på 10.000 meter.

Norge leverte sitt desidert beste EM i Helsingfors i 1994. Da ble det tre gull, to sølv og én bronse.

Ingebrigtsen-dueller

Et sentralt spørsmål før mesterskapet var om Henrik Ingebrigtsen skulle løpe både 1500 og 5000 meter under mesterskapet.

EM-uttaket som ble klart tirsdag, viste at samtlige av de løpeglade brødrene skal løpe 1500 og 5000 meter i Berlin. Det kan ende med en ren brødreduell om de ulike medaljeplassene.

I London tok Henrik Ingebrigtsen fjerdeplass da han løp sin første 1500 meter på to år. Både Filip og Jakob slo eldstebrorens tidligere norgesrekord på favorittdistansen hans i Monaco. Jakob har også imponert med sølv på 1500 og bronse på 5000 meter i U20-VM i sommer.

– Jeg håper og tror at EM vil være ett nivå under dette. At det skal gå litt roligere, sa yngstebror Ingebrigtsen til NTB etter bronseløpet.