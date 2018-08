Klare for åttendedelsfinale etter seier torsdag morgen - og kampen vises på TV

Sport

Laget, som er et samarbeidslag med spillere både fra Isfjorden og Åndalsnes, vant sin pulje i de innledende kampene og spilte sin første kamp i sluttspillet onsdag. Den vant de hele 15-0.

Torsdag morgen var de derfor klare for 1/16-finale og møtte Bremnes Idrettslag fra Bømlo i Hordaland. Denne kampen vant de 1-0, og laget går med det videre til åttendedelsfinale. Da møter guttene Kjelsås IL, og kampen går allerede torsdag klokka 14.20.

Denne kampen vises på TV2 Sportskanalen.

Laget har forresten scoret flest mål av alle i G16-lagene under Norway Cup så langt. Kvartfinaler og semifinaler spilles fredag, mens finalen går lørdag, dersom det skulle gå hele vegen for fotballtalentene fra Rauma.

Også Langfjorden/Træff spiller åttendedelsfinale torsdag.

Gjør det godt i B-sluttspillet

ÅIF sitt G14 lag kom videre til B-sluttspillet etter de innledende kampene, og har nå spilt to kamper i sluttspillet. Der har guttene briljert med 3-0-seier over Moelven og 5-0-seier over Korsvoll onsdag.

Torsdag morgen spilte laget åttendedelsfinale i B-sluttspillet mot Notodden. Her ble det 1-0-seier, og laget gjør seg klare for kvartfinale mot Nest-Sotra IL torsdag 17.30.