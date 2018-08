Kan ikke løpe begge

Sport

Det er NRK som skriver denne saken på sin nettside. I utgangspunktet skulle Karolines hoveddistanse, 3000 meter hinder, starte kl. 20.15 og «bonusdistansen» 5000 meter skulle starte kl. 20.55.

– Det er lagd for at det skal være umulig, så vi får se. Jeg fokuserer bare på hinder, så får vi se når jeg kommer i mål på hinder hva jeg gjør, sa Grøvdal selv til NRK under pressekonferansen.

Nå viser det seg å være enda mer umulig enn først antatt. I følge nytt tidsskjema kommer 5000 meter til å gå før 3000 meter hinder.

Men på de offisielle EM-sidene er programmet endret. Nytt starttidspunkt på 5000-meteren er 20.15. Start på 3000 meter hinder er flyttet til 20.55, altså etter 5000-meteren.

Åndalsnes Avis har ikke lykkes med å få kontakt med Karoline Bjerkeli Grøvdal for å få en kommentar til denne saken.