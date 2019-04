Mange Nordmøringer vil bytte fylke

Søk

I fire av ti kommuner på Nordmøre er det flertall for å «melde flytting» til Trøndelag. Ordførerne sier de tar folkets ønske alvorlig.

En undersøkelse gjort for Kristiansund-avisen Tidens Krav viser at 49 prosent av innbyggerne i de ti kommunene på Nordmøre heller vil være en del av Trøndelag. 38 prosent vil forbli i Møre og Romsdal, skriver Klassekampen.

I fire kommuner – Aure, Kristiansund, Smøla og Halsa – er det flere for å slutte seg til trønderne. Halsa har allerede vedtatt å bytte fylke fra nyttår.

– Dette må vi ta på alvor. Velgerne forlanger svar, sier ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund. Han mener politikerne i regionen sammen bør diskutere fordeler og ulemper og hvordan man skal sikre en godt demokratisk forankret avgjørelse.

– Når to tredeler av innbyggerne ønsker en annen region­tilknytning, er ikke det noe vi kan kimse av, sier kollega Ingunn Golmen (Sp) i Aure.

Professor emeritus Reidar Almås sier Møre og Romsdals fremtid er usikker dersom kommunene melder overgang til Trøndelag.

– De berget seg med et nødskrik i forrige runde av region­reformen. Mister de en betydelig del av fylket til Trøndelag, kan de bli for små til at regjeringen mener det er bærekraftig som eget fylke, sier bygdeforskeren.