Ifølge senterleder Tonje Dahle Hovde hos Alti Rauma, er det en bevegelse av folk som ikke bor her i området.

– Det er en del bobiler i sving og det er typisk for mai, med langhelger og at det faller sammen med finvær. Så det er gunstig, sier senterlederen til ÅA.

– Gode måneder

Så langt i år viser tallene at senteret har hatt en øking i omsetningen hver måned så langt i år, sammenliknet med i fjor.

– Vi ser ikke noen grunn til at vi ikke skal forvente noe annet resten av året heller. Sommermånedene er gode for oss, med mye gjennomgangstrafikk og tilreisende som er her på ferie og de som har Åndalsnes som stopp til og fra ferie, sier hun.

Dahle Hovde sier at sommeren er den viktigste tiden på året for kjøpesenteret. Omsetningsmessig er den også viktigere enn jula.

– I fjor sommer hadde vi en bra økning i både juni og august, men en regntung juli gjorde at vi ikke rakk helt opp til rekordårene under koronaen akkurat den måneden, sier hun.

De to koronasomrene står fortsatt igjen som våre all-time high sommere

– I fjor nådde vi ikke helt opp til koronaårene, men vi var ikke så langt unna. Men jeg tror mye ligger til rette for at det blir en bra sommer i år også, sier senterlederen.

At det er trygt og komfortabelt å feriere i eget land, er noe hun tror kommer Åndalsnes til gode.

– Vi har mye å tilby, til både norske og utenlandske turister, sier hun.

Økning

Tallene for forrige uke er kommet inn og tallene viser at de hadde ti prosent økning, sammenliknet med samme uke i fjor. Det på tross av at uka hadde også en dag mindre handel enn på samme uke i fjor.

– Det indikerer at vi hadde bra action forrige uke, mye på grunn av bobilfestivalen til Kroken, sier hun og fortsetter:

– Når vi sammenlikner oss med andre i Alti-systemet, så var vi ett av de sentrene som hadde størst økning, til tross for en dag mindre med åpnet. Det lover bra og indikerer at bobilsesongen virkelig er i gang, sier Dahle Hovde.

Slaget står

– Om du skal se inn i kula for resten av året, hva tenker du da?

– Sommermånedene setter premissene for året sett under ett. Slaget vil stå de neste månedene. Men det er mye som skjer i høst også, med blant annet togjubileum og Romsdalsmartnan. I tillegg har vi ting vi selv skal feire og markere, så vi kommer til å lage liv og røre i de årstidene det ikke er så mange turister her, sier hun.

Hun påpeker at de hadde en fin julehandel i fjor.

– Her er det de store linjene som påvirker, som rentenivå og prisutvikling, og det er veldig mye vi ikke kan styre, sier hun.