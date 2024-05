Om lag 50 mennesker var samlet ved minnesmerket ved Nebba mandag formiddag for å vise takknemlighet og annerkjennelse ovenfor veteraner og soldater i tjeneste for Norge.

Elever fra ungdomskolen var til stede sammen med veteraner, representanter fra forsvaret, kommunen og andre tilskuere. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Det ble fanfare ved Øyvind Gjerstad og taler ved oberstløytnant Richard Moen, ordfører Yvonne Wold og veteran Jon Sverre Aursand.

– «Stengt på grunn av glede» sto det på bokhandler Nils S. Hauff sin dør den 8. mai 1945. Han hadde stengt butikken for å delta på frigjøringen sammen med alle andre. Det er vanskelig å forestille seg den gleden og euforien de kjente på, innledet distriktssjef Richard Moen i sin tale.

Han pratet videre om det viktige arbeidet som ble lagt ned av motstandsfolk under 2. verdenskrig, men også norske soldaters rolle den dag i dag, gjennom utenlandske operasjoner.

– Det å tjenestegjøre i utlandet er noe spesielt. Dette er mennesker som er valgt til å representere noe større enn seg selv.

Ordfører Yvonne Wold under talen. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Ordfører Yvonne Wold satte ord på hvordan motstandsfolk, veteraner og soldater har ofret mye for friheten og selvstendigheten til det norske folk. Hun benyttet anledningen til å respektfullt takke dem.

– Det å stå opp for landet, med eget liv som innsats, er en innsats som fortjener å bli husket og hedret. Det gjør også innsats lagt ned i motstand mot undertrykkelse, sensur, og frihetsberøvelse. Mange har gitt sine bidrag for fred, også blant dere som er samlet her.

– Som lokalsamfunn har vi erfart krig i Europa tidligere, mye av vår kommunes og Åndalsnes sin historie, er preget av det som skjedde i krigsåra. Mange av oss er for unge til å huske, men historiene er mange og de er viktige. Også lokalt i hver ei bygd. I dag takker vi dem.

– Vi skylder dere alle en takk det er vanskelig å uttrykke med ord. På vegne av oss alle sammen. Tusen hjertelige takk for friheten, og gratulerer med dagen.

Deretter tok veteran og den nylig pensjonerte kommuneoverlegen, Jon Sverre Aursand ordet. Fra 1987–1988 tjenestegjorde han som ung lege for FN i Sør Libanon.

Jon Sverre Aursand hadde tatt turen til Rauma i anledning markeringen. Foto: Julie Bjørneboe Lie

– Min far var veteran, min yngste datter er veteran og jeg er veteran, innledet Aursand.

Under talen refererte han til det mange veteraner før ham hadde satt ord på.

– Det å ha tjenestegjort i utlandet er meget spesielt. For andre som ikke har tatt del i det, kan det være vanskelig å forstå. Det er nettopp derfor veteraner ofte opplever et spesielt felleskap.

Han snakket varmt om norske soldaters måte å tilnærme seg krevende situasjoner i krig på. Om hvordan de framstår lyttende og rolige, framfor konfronterende og aggressive.

– Mange opplever at de har tillitt til de norske styrkene på grunn av sin tilnærming.

Videre siterte han andre veteraner og inntrykkene de satt igjen med etter å ha tjenestegjort for Norge, før han delte sine egne erfaringer.

– Jeg opplevde hendelser der nede jeg helst skulle vært foruten, samtidig har det bidratt til å forme meg som menneske. Jeg har blitt mer utadvendt og ikke like redd for å dumme meg ut i det offentlig lys. Jeg ble et tryggere menneske. Tiden i Libanon har også gitt meg større takknemlighet og glede over livet.

Øyvind Gjerstad spilte «Ja vi elsker» før kransenedleggelse ved ordfører Yvonne Wold og distriktssjef Richard Moen. Det ble en høytidelig og respektfull markering.

Men som ordføreren påpekte til slutt var det en del trafikk som tidvis kunne virke noe forstyrrende.

– Dette er sannsynligvis siste gang vi holder denne markeringen her ved Nebba. Ettersom det har blitt et stadig mer trafikkert område, ser vi på muligheten til å flytte arrangementet alternativt til byparken neste år, informerte Yvonne Wold før hun avsluttet med å takke alle fremmøtte.

Etter markeringen, ble de fremmøtte invitert til kaffe og kake på Grand Hotel. Senere onsdag kveld inviterer NVIO til pizza- og veterantreff på Grand Hotel.

Ordføreren hilste på veteraner og fremmøtte. Foto: Julie Bjørneboe Lie

