Åndalsnes Avis publiserte en feilaktig opplysning om Høyres ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav.

Åndalsnes Avis publiserte før lokalvalget 2023 en artikkel om at Høyres ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, ville lage film om hvordan man forhåndsstemmer. I artikkelen uttalte Grøtta Grav at filmen skulle publiseres på Åndalsnes Avis’ nettsider. Avisens redaktør fortalte samtidig at de aldri hadde fått noen forespørsel om å publisere en slik film. «Hadde ikke kontaktet avisa», skrev avisen i en mellomtittel.

Gaute Grøtta Grav mente artikkelen inneholdt feil, fordi han faktisk hadde vært i kontakt med Åndalsnes Avis om publisering av filmen. Klager opplyste at han hadde en digital annonseavtale med avisen, som inkluderte publisering av video. Slik klager så det, ble han fremstilt som useriøs da avisen refererte han på at det forelå en avtale som redaktøren benektet eksistensen av. Han reagerte også på at avisen ikke ville rette feilen.

Åndalsnes Avis argumenterte for at en annonseavtale ikke er det samme som en avtale om å publisere den konkrete filmen som klager snakket om i artikkelen. Før publisering sjekket redaktøren at ingen i redaksjonen hadde vært i kontakt med klager om en slik film. Redaktøren fikk ikke sjekket med annonseavdelingen på grunn av sykdom, opplyste avisen. Det er et klart skille mellom kommersiell og redaksjonell virksomhet i Åndalsnes Avis, og avisen understreket at «annonseavdelingen [ikke] varsler (…) hver gang de har gjort en annonseavtale».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker viktigheten av at mediene er seg bevisst sin publiseringsmakt når de omtaler forhold som gjelder dem selv.

PFU merker seg at Åndalsnes Avis fastslo at klager ikke hadde vært i kontakt med avisen om den omtalte videoen, noe som stod i kontrast til det klager hadde skrevet til kommunen, og som han gjentok overfor avisen. Det hadde ikke avisen dekning for, ettersom klager var i kontakt med avisen om annonsering, og hadde fått tilbud om en avtale som inkluderte videopublisering. PFU forstår at klager opplever den feilaktige opplysningen som rammende, da det fremstod som om han påberopte seg en avtale som ikke eksisterte.

PFU understreker at mediene må kontrollere opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2, og utvalget ser at avisen har gjennomført en viss opplysningskontroll. Åndalsnes Avis spurte klager før publisering hvorfor han hadde sagt til kommunen at han hadde en slik avtale med avisen. Klager svarte da med å gjenta påstanden. PFU merker seg at redaktøren i tillegg undersøkte med avisens redaksjonelle medarbeidere om de hadde hørt om avtalen, noe de ikke hadde.

Likevel var resultatet at avisen publiserte en feil opplysning. Utvalget påpeker at avisen kunne stilt oppfølgingsspørsmål da klager gjentok påstanden som ikke stemte med avisens opplysninger. PFU lander på at opplysningskontrollen ikke var tilstrekkelig. Det presseetiske overtrampet forsterkes av at avisen heller ikke rettet artikkelen da klager tok kontakt.

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 19. desember 2023

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge.