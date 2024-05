Fra klokken 20.00 til 22.30 onsdag 22. mai blir det en kombinasjon av kolonnekjøring og helstengt tunnel mens beredskapsøvelsen gjennomføres i Måndalstunnelen.

Vågstrandtunnelen, som er i umiddelbar nærhet, vil også bli stengt i forbindelse med øvelsen, da det er viktig å unngå kødannelse inne i tunnelen.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag formiddag.

Illustrasjonsbilde fra tidligere øvelse i tunnel. Foto: Silje Drevdal/Statens vegvesen.

Bredt samarbeid

Statens vegvesen avholder øvelsen i nært samarbeid med nødetatene.

Formålet med øvelsen er å styrke nødetatens beredskap og evne til å håndtere uønskede hendelser i tunneler, som for eksempel brann og trafikkulykker.

På følgende tidspunkt vil det bli kolonnekjøring og stenging i Måndalstunnelen for forberedelser, mens selve øvelsen pågår og for å klargjøre for gjenåpning:

Klokken 20.00 til 20.45: Kolonnekjøring med ledebil.

Klokken 20.45 til 21.55: Helstengt tunnel.

Klokken 21.55 til 22.30: Kolonnekjøring med ledebil.

Klokken 22.30: Tunnelen er klar for fri ferdsel.

Vågstrandtunnelen blir helstengt samtidig som Måndalstunnelen når beredskapsøvelsen pågår, altså klokken 20.45.

Gamleveien rundt tunnelene er åpen og Djupvik forteller til ÅA at flere lokale kommer nok til å benytte seg av den omkjøringsmuligheten.

– Grunnen til at vi ikke har opplyst om den veien i vår pressemelding, er fordi det er en rasutsatt vei. Vår oppfordring er at folk følger kolonnekjøringen, sier han.

Arbeider for trygge tunneler

– Vi beklager ulempene og forstår at stengte tunneler er utfordrende for trafikantene, men dette gjelder kun for en begrenset periode og er viktig for beredskapen. Stengingen og øvelsen gir oss mulighet til å øve på ulike scenarier og forberede oss på uforutsette hendelser, sier Lasse Djupvik som er brannvernleder i område Midt i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Statens vegvesen er forpliktet til å gjennomføre slike øvelser i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF), som krever jevnlige fullskalaøvelser hvert fjerde år, samt deløvelser årlig.

– Vi gjennomfører beredskapsøvelser i tunnel for å sikre at infrastrukturen i tunnelene er trygg for brukerne. Ved å identifisere og håndtere mulige risikoer og utfordringer gjennom øvelsen, kan nødetatene og Statens vegvesen arbeide sammen for å sikre at tunnelen oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene, understreker Djupvik.